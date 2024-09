A mocsai Arany János Általános Iskola Facebook-oldalán arról számoltak be, hogy az elmúlt héten a második és az ötödik osztályosok technika órán muffint sütöttek az árvízi védekezésben dolgozók számára. A süteményekkel Dunaalmáson örvendeztették meg a munkásokat. A bejegyzésben megemlítették, ha máshogyan nem is, de egy kicsit a gyerekek is kivették részüket a munkából.