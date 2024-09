– A motorozás nem csak ezen a szerpentinen élmény, hanem egy életen át mindenütt – mondta Kis József. Elmesélte, hogy önhibáján kívül már volt két motoros balesete, amelyekben kis híján elvesztette egyszer az egyik, másszor pedig a másik lábát, de elképzelhetetlen számára, hogy felhagyjon a szenvedélyével. Mint mondja, ezt az élményt nem lehet kitörölni annak az embernek a lelkéből, aki egyszer már motorozott.

– Ezek a legideálisabb kanyarok a környéken, és nem kell gyorsabban menni a megengedettnél, pláne normálisan haladó forgalomnál, mivel ezek nem gyors, ám mégis kellemes kanyarok – magyarázta az „öreg” motoros. Azt javasolja minden motorosnak, hogy maradjon mindig a saját forgalmi sávjában. De ezt üzeni az autósoknak is.

– Számomra is ez a legjobb pálya a környéken, mivel ez nem egy gyors szakasz, amin száguldozni lehet, és mégis élmény rajta menni – mondta Marián Paulis. Számára is a kanyarívek jelentik az élvezetet. Azt is elmesélte, hogy először kifejezetten lassan gurul végig a pályán, hogy ellenőrizze az utat és a körülményeket, és csak utána megy rajta végig valamivel gyorsabban. Ő azt tanácsolja más motorosoknak, hogy ne akarjanak minden áron az előttük haladó motoros nyomában haladni – mert lehet, hogy annak jobb a járműve és talán jobb motoros is.