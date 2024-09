Dikácz Lászlóné, a klub vezetője elmondta, a monostori asszonyok 1999-től vesznek részt közös összejöveteleken a kultúrházban, akkor Barassóné Vígh Anna és Krocsány Józsefné vezetésével, így kezdődött el a klubélet. Eleinte a szociális konyhában gyűltek össze, majd a létszámbővülésnek köszönhetően már a nagyteremben találkoztak. Eleinte saját költségen működtek, majd Zatykó János egykori polgármester ideje alatt, a Nokia betelepülésekor működési támogatást is kaptak, így tartalmasabb kirándulásokat, programokat tudtak szervezni, előadókat hívni.

Molnár Attila, Dikácz Lászlóné és Czita János a monostori nyugdíjas klub ünnepségén

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook

Dikácz Lászlóné már 2004 óta, tehát húsz éve vezeti a klubot, amelyet jelenleg hatvanhárman alkotják. A tagok részt vesznek a közösségi életben, önkénteskednek minden csütörtökön az élelmiszerbank által meghirdetett élelmiszerosztáson, valamint a kulturális egyesület rendezvényein. Emellett többen közülük tagjai a kulturális egyesületnek, szenior örömtáncolnak is, illetve csatlakoznak a városi rendezvényekhez is.

Dikácz Lászlóné arról is beszélt, sokat köszönhetnek Molnár Attila polgármesternek és a testületnek is. A működési támogatásból, amelyet kapnak meg tudják rendezni a nőnapi, anyák napi, augusztus 20-i és a Mikulás rendezvényeket is. Köszönetet mondtak Schmelczné Bajmóczi Ildikónak, a Kemence Egyesület vezetőjének, aki minden februárban finom ebéddel vendégeli meg az önkénteseket, így őket is. Hálásak emellett Vizeli Csabának, a Monostori Erőd Kft. ügyvezetőjének, Zsédenyiné Horváth Krisztinának, a szőnyi művelődési ház szakmai vezetőjének és Hajnal Dórának, a Komáromi Kulturális Kft. ügyvezetőjének, akiknek jóvoltából különféle előadásokon vehetnek részt a klub tagjai.

Dikácz Lászlóné arra is kitért, nagy megtiszteltetés volt számára, amikor 2023-ban polgármesteri díjat kapott, idén pedig az Őszirózsa Nyugdíjas Klub érdemelt ki Pro Urbe díjat, amelyet a Komáromi Napok ünnepi testületi ülésén vehettek át. Az eseményen az alapító tagokat is köszöntötték, köztük a 96 éves Szalai Annát és a 85 éves Simon Gyuláné Erzsikét. A résztvevőket zenés táncos produkciók is szórakoztatták.