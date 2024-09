A Mária útvonal egyik állomása is a Szentkút mellett elhelyezkedő Sarlós Boldogasszony templom, amelynek története egészen a XIV. századik nyúlik vissza. Több írás szerint is a faluban először a XIV. században egy pálos kolostor állt, amely a mohácsi vész után nem sokkal elpusztult. A zarándokok mellett az elhíresült cigánybúcsú is sok érdeklődőt vonz.

Kisboldogasszony ünnepén rendezi éves találkozóját a magyar cigányság ezért híresült el a sokadalom csatkai cigánybúcsú néven.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Mindenkit vár a cigánybúcsú

A település minden évben Kisboldogasszony azaz Szűz Mária napján főbúcsút tart. Csatka a XIX. század közepén vált zarándokhellyé, emiatt hazánkból és Európa több országából érkeznek zarándokok autókkal és buszokkal egyaránt. A település különleges szerepet tölt be a hazai és a nemzetközi cigányság életében, mivel az utóbbi évtizedekben éves találkozójukat a Szentkút mellett álló kegytemplom búcsújának idejére szervezik. Így vált eggyé a két ünnep és született meg a csatkai cigánybúcsú.