Most már egész hosszú sorban állnak azok a rendezvények országszerte, melyek akár egy jellegzetes magyar ételalapanyagról vagy ételről vagy italféléről szólnak. Ide illeszthető be a szentgyörgymezői Méz Nap. A fesztivál ezúttal is főként a méhészet jövőjének kérdéseiről szól leginkább, de a klasszikus méznapi elemek sem hiányoznak majd.

A méz, mint tematika minden egyes programpontban visszaköszön. A szombati napról szóló plakáton pedig egy Albert Einstein-idézet olvasható: „Ha a méhek kipusztulnak, négy évre rá az emberek is követik őket.” A szervezők ehhez még hozzáírták: „Avagy hol tartunk most?”

A programsor 15 órakor Szendőfi Balázs Hegyizene című természetfilmjének vetítésével indul, mely után a közönség a film alkotóival beszélgethet. 17 óra 30-kor Stumpf-Biró Balázs összeomlás-kutató előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 19 órától Horváth András, Székely Magdolna és Szirányi István természetfotói válnak láthatóvá egy digiráma vetítésen. A kötetlenebb programok a fentiekkel párhuzamosan várják a Méz Nap látogatóit.

15 órától méhészeti eszközbemutató, mézkóstolás, valamint termelői mézek és mézből készült szappanok, fürdőszerek, kenceficék börzéje lesz megtekinthető a Közelebb a természethez mottó jegyében. Kedves és különleges ráadás, hogy a Méz Nap szervezői ígérik, a tematikára és a velük való jó kapcsolatra tekintettel a három leghíresebb esztergomi étterem ezen a hétvégén több mézes ételt is szerepeltet a menüjében. A fesztivál látogatása díjtalan lesz.