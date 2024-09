Bár a program az idén más volt, mint a megszokottak, ám ugyanolyan érdeklődés övezte a 15. Méz napot, mint a korábbiakat. A tematikus napot Polgár József, a Szentgyörgymezői Olvasókör leköszönő vezetője nyitotta meg, aki elmondta: az idei rendezvény rendszerváltó rendezvény, más, mint az eddigiek. Visszaemlékezve a kezdetekre elmesélte: 17 évvel ezelőtt ötlött fel egy méz-nap ötlete, amelynek első eseménye kirobbanó siker volt.

Polgár József, a Szentgyörgymezői Olvasókör vezetője

Forrás: 24 Óra

Polgár József rövid felkonferálása után Erős Gábor országgyűlési képviselő szólt a közönséghez, aki — mint az intézményvezető kiemelte — hagyományosan minden évben jelen van és megnyitotja a rendezvényt.

— Először csak magánemberként, szentgyörgymezei lakosként jártam le az olvasókörbe. Tetszett a méz nap ötlete, és a hozzá kapcsolódó gyerek rajzpályázat, amelyre díjakat ajánlottam fel — kezdte visszaemlékezését az első rendezvényre Erős Gábor, majd méltatással folytatta beszédét.

Erős Gábor országyűlési képviselő

Forrás: 24 Óra

— Szentgyörgymező az otthonom, ezeken a rendezvényeken érezhető: az ember hazajön ide. Az olvasókör személyzete pedig olyan, mint a méhek: szorgos — tette hozzá.

Kiemelte, hogy képviselőként Esztergomon kívüli településekről is visszajutott már hozzá az olvasókör jó híre. Ehhez hozzáfűzte, ha egy rendezvény, mint a Méz nap, ennyi ideig talpon marad, van létjogosultsága, valamint azt is, hogy bízik benne, hogy a jövőben is hasonló lesz a rendezvény, mint a megszokott.

A képviselő megköszönte Petróczy István szentgyörgymezei méhésznek a folyamatos részvételt. Mint felidézte: a számos program közül a méhész szakember bemutatója egyike volt azoknak, amelyek színessé tették a tematikus napot.

A program egyébként a természet-ember egyensúly felborulására volt hivatott felhívni a figyelmet . A megnyitó után Szendőfi Balázs Hegyizene című természetfilmjét vetítették. A film az ember természetpusztítására kíván rávilágítani egy hegy „monológján” keresztül. A nézőhöz szóló női hang mintegy az anyatermészet metaforája. A filmvetítés után az alkotóval Szuroviák Szilvia, a Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány tagja beszélgetett.