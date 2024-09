Hatodik alkalommal invitáltak lecsófesztiválra vásárlókat és látogatókat a Gördülő Kosár Bevásárló Közösség termelői piacán.

Lecsófesztivál kezdődött a mozgáskorlátozottak Madách utcai termelői piacán

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom megyei Egyesületének Madách utcai központjában szervezett hangulatát zene és az ízletes lángos mellett a lecsó tette még kellemesebbé. Válóczi Ferenc, az egyesület elnöke, a kertgazdaság vezetője elmondta: a sorstársai által gondozott kert az idén sok meglepetéssel hálálta meg a gondoskodást.

A portékák között jól megfértek a füstölt húsok is

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A piacon tizennégy, negyven kilométeres körzetből érkező termelő árulja portékáit. A piac mára egy háztartás élelmiszer szükségletét teljesen ellátja. Egyebek mellett Naszályról kiváló tejtermékek, házi rétesek közül választhatnak a vásárlók, de a rengetek friss zöldség és gyümölcs mellett fürjtojás és Héregről hozott édességek is kaphatóak. Hogy a sajtokról, az őzláb gombákról, a füstölt árukról és a kiváló fűszerkészítményekről ne is beszéljünk. Kiváló lekvárok, mézek cserélnek gazdát, és nagy sikere van a gyerekjátszósaroknak és az állatsimogatónak is, ahol elfoglalhatják magukat a legkisebbek, amíg szüleik végigmustrálják a gazdag árukészletet.

Major Szilvia héregi standján különleges finomságokra bukkantunk, például a Bűntelen nyolcas tallérra

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Szőnyből érkezett Vidák Andrea és édesanyja, Szekeresi Lászlóné Julika, akik főzte a lecsót. A készítők fontosnak tartották, hogy a kertből szedett és vegyszermentes alapanyagokat használtak. Ez és az egészséges táplálkozásra nevelés a piacon árult étkek fő mozgatórugója.