1895-ben ezen a napon, szeptember 28-án avatták fel az Esztergom és Párkány közti hidat. A 129 éves Mária Valéria híd azonban nem egy, hanem három születésnapot is ünnepelhet, ugyanis az első és a második világháború idején is felrobbantották, és 2001-ben építették újjá. Képes összeállításunkban megmutatjuk, hogyan szaladt el a Duna felett átívelő híd mellette a huszadik század, és a legfrissebb, árvízi látképet is megmutatjuk a magasból.

A Helios lapátkerekes gőzhajó a Dunán, a Mária Valéria híd alatt 1931-ben

Forrás: Fortepan / Zádori Ferenc

Az évfordulót, immár hagyományosan most is megünneplik, és bár a reggeli a hídon elmarad, a hídfutás és hídgyaloglás nem.

A hidat Feketeházy János tervezte, és 1894 februárjában a Cathry Szaléz hídépítő cég kezdte építeni. Az eredeti, öt nyílású, 496 méter hosszú acélhidat két év alatt építették fel. Az új vashidat, a régi hídtól 120 méterrel feljebb kezdték építeni, hogy a forgalmat a lehető legrövidebb úton a városközpontba vezethessék. Nevét Ferenc József és Erzsébet királyné (Sissi) legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről neveztek el, aki Magyarországon született.

Többször is felrobbantották, de a Mária Valéria híd mindig újjászületett

Az első világháborút még átvészelte a híd, 1919-et azonban már nem: csehszlovák légionárusok felrobbantották a Párkány felőli nyílását. Nyolc évig tartott az újjáépítés, így 1927-től lehetett újra használni. Fontos összekötő kapocs volt a trianoni döntés értelemben akkorra már Csehszlovákiához tartozó Párkány és az akkori itteni megyeszékhely, Esztergom között.

A nyugalom nem tartott két évtizedik sem. 1944 karácsonyán a visszavonuló német csapatok robbantották fel a Mária Valéria híd középső részét. Húsz évvel később ült össze először a Magyar-Csehszlovák Közlekedési Albizottság, hogy megvitassa a híd jövőjét. Lényegében eredménytelenül, pedig 1987-ig többször tárgyaltak. Az 1980-as évek közepén civil kezdeményezésre létrehozták Esztergomban és Párkányban is a Hídbizottságot.