Ahogy arról már beszámoltunk, nyakunkon van a dunai árvíz tetőzése a Komárom-Esztergom vármegyei szakaszon. Neszmélynél és Dunaalmásnál is hatalmas területeket foglal el a kiáradt folyó. Almáson már a pihenőtavat is elnyelte. Fotós kollégánk szerda délután képeken is megörökítette az aktuális helyzetet.