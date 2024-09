Országos szinten is nagy port kavartak a vadabbnál vadabb ízű fagylalt kreálmányok. Van aki imádta, van aki pedig hallani sem akart róla többet. A Roberto Cukrászda nevét megismerhette Franciaország, még a Francia Hírügynökség is ellátogatott a tatabányai cukrászdába. Azóta már Dubajban is róluk beszélnek.

A Roberto Cukrászda 46 féle sós fagylalttal várja a vendégeket

Fotó: Hagymási Bence

Mindenhol a Roberto Cukrászda a téma

Az AFP vagyis a Francia Hírügynökség cikke alapján már Dubajban is a cukrászdáról írnak.

Megőrülnek a magyarok a pörkölt és káposzta ízű fagylaltokért

– olvasható a cím a Gulf News dubaji hírügynökség oldalán. A cikk szerint a paradicsomleves és a rántott sajt volt az egyik fogyasztói kedvenc. A megosztó vélemények között ők sem tudtak igazságot tenni, de a cukrászda ötletének sikerességét ők is cáfolhatatlannak találták.

Tudomásunk szerint a cukrászda híre eddig megmesszebb Kanadába jutott el. A LaPresse francia nyelvű hírlap ezt írja:

A fagylalt, ami megosztja a gourmékat is

– olvashatjuk a cikk elején. A kanadai oldal írásából megtudhatjuk, hogy 10 éves Zéténynek nagyon meglepő élmény volt a sós fagyi, és apukáját is meglepte a szokatlan ízvilág. A nemzetközi hírportáloknak Reinhard Róbert elmondta, hogy tervben vagy egy budapesti üzlet nyitása.