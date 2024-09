A komáromi máltaisok immár tizenhatodik alkalommal szerveznek paralimpiát. Az idén az eső egy kicsit megnehezítette a dolgukat, hiszen az udvaruk helyett át kellett költözniük a szőnyi művelődési házba.

A máltaisok és a vendégcsapatok ügyességi játékokat próbáltak ki

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Több csapat is elfogadta a meghívásukat, Tokodaltáróról, Tatáról, Esztergomból, Tatabányáról, Dunaalmásról és Észak-Komáromból is jöttek hozzájuk, így mintegy százan sportoltak együtt. A rendezvényen segédkeztek a Kultsár-iskolások, a máltai csoport önkéntesei és a komáromi ellátottak szülei is.

A rendezvényen részt vett Molnár Attila polgármester, Vajda Bence alpolgármester, Bondor Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat közép-dunántúli régióvezetője, Preininger-Horváth Edina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-dunántúli régiójának regionális ügyvezetője, Horváth István, a máltai csoport vezetője, Horváth Gyula korábbi sporttanácsnok és Nagy Marianna, a járási hivatal vezetője.

A program kezdetén Ravaszné Takács Márta, a komáromi máltai intézmény vezetője mondott köszöntőt.