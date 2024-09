Amint arról lapunk is írt, júliustól hatályos az úgynevezett kastélytörvény, vagyis a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló 2024. évi XXXII. törvény. Ennek értelmében első körben 48 állami tulajdonú vár és kastély tulajdonjogának ingyenes átruházására lehet pályázni − tájékoztat erről a Világgazdaság. Szeptember első hetétől három Komárom-Esztergom vármegyei kastély, illetve kúria érintett, köztük a majki remeteség és a hozzá tartozó Eszterházy-kastély. Lapunk megkérdezte erről Oroszlány jelenlegi és leendő polgármesterét is.

Lehet, hogy egészen Oroszlányé lesz a Majki remeteség?

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 óra

A Világgazdaság kitér arra is, hogy Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az MTI-nek azt nyilatkozta, hogy az 1990-es évektől több környékbeli országban visszaszolgáltatták a kastélyokat korábbi tulajdonosuknak, Magyarországon azonban állami kézben maradtak. Az államtitkár szerint a száznál is több állami tulajdonú kastélyból 13-14-ben történtek felújítások, de teljes körű felújítás sehol nem történt. Sajnos a felújított kastélyoknál sem látható működőképes modell a fenntartható üzemeltetésre.

Az építési és közlekedési miniszter végrehajtási rendelete alapján a pályázati dokumentáció díja magánszemélynek és cégeknek tízmillió forint, az önkormányzatoknak, egyházaknak és nemzetiségi önkormányzatoknak pedig 1, azaz egy forint.

Milyen kötelezettségekkel jár a majki remeteség?

A törvény szigorú feltételeket szab az új tulajdonosnak, amely a települési önkormányzat is lehet, például a műemlék tíz éven belüli felújítását és harminc évre szóló üzleti tervet, továbbá azt, hogy az év legalább háromszáz napján fogadjon látogatókat. A jogalkotó nyilvánvalóan a magántőke szerepvállalását is várja. Felvetődik a kérdés: a magántőke mekkora érdeklődést mutat majd? De akad más fontos kérdés is.

Pályázik-e a városvezetés a majki remeteségre?

Kérdésünkre Lazók Zoltán, Oroszlány jelenlegi polgármestere lapunknak azt felelte, hogy ezt a kérdést már a következő ciklus városvezetése fogja eldönteni.

– Egyértelművé teszem, hogy polgármesterségem első lépése az lesz, hogy kikérjük a pályázati dokumentációt és komolyan foglalkozunk a kastélytörvény adta lehetőséggel – írta Takács Károly, megválasztott polgármester.