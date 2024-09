Kedves barátnőm robogott el mellettem az úton autóval a minap. Aztán oldalra fordította a kormányt és már ott is találtam magam az anyóson. Vásárolni indult, csatlakoztam. Kétéves kisfia akkor még a hátsó ülésen játszott. Később sem változott a helyzet, a kis Bence türelmesen várta a húspultnál nézelődő édesanyját, és azt is, amíg a tejtermékek között válogatunk. A pénztárnál aztán eltörött a mécses. Éktelen visításba kezdett a kisgyermek. – Nézd, ott is van egy kicsi és nem sír – mutatott az anyuka egy karonülőre a sor elején. A kislány mintázta Bencénket. Krokodilkönnyekben tört ki. Mi ebből a tanulság? Legközelebb integetem majd...