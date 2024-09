Az árvíz megérkezett a térségünkbe, de még nem lélegezhetünk fel

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg azokat a képsorokat, amelyek madártávlatból mutatják be a környező települések jelenlegi helyzetét. A szívszaggató képsorokon jól látszik, hogy olyan területek is víz alá kerültek, ahol korábban gyermekek játszottak, autók közlekedtek vagy éppen idősek kertészkedtek. Az árvíz tehát megérkezett, a helyzet pedig továbbra is kritikus, így minden segítő kézre szükség van a továbbiakban is.