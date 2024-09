Megállás nélkül zajlik a munka a tatabányai vasútállomáson, hogy az utazóközönség minél hamarabb birtokba vehesse az új lifteket. Ahogy arról már többször is beszámoltunk, 3 lift segíti majd az utasok könnyebb, akadálymentes közlekedését a peronoknál. Most ismét egy fontos mérföldkövéhez érkezett a beruházás - olvasható Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos Facebook-oldalán.

A helyszínen Lusztig Péter, Tatabánya alpolgármester foglalta össze a beruházás jelenlegi állását, illetve az ehhez kapcsolódó gondolatait.

– Végre megértük azt a pillanatot, hogy a harmadik liftnek a szerkezetét is beemelték az illetékes szakemberek. A Kone nevű finn nagy liftgyártócég liftjei kerülnek be a tatabányai vasútállomás peronjai közé. Végre, 30 év után megvalósul, hogy akadálymentes lesz a tatabányai vasútállomás, és a rokkantaknak és az időseknek nem kell a lépcsőt igénybe venni. Nagyon vártuk ezt a pillanatot, remélem, hogy év végére sikerült átadni az egész új liftrendszert, ugyanis a mai szerkezet beépítése után kezdődik a lift szerelése – mondta az alpolgármester.

A MÁV közösségi oldalán számolt be arról, hogy a harmadik lift toronyszerkezetét is beemelték. Az első kettő már jóval korábban, május végén a helyére került. Most a P+R parkoló és a felüljáró közti tornyot emelte 200 tonnás daru a helyére. Mint írták, a munkálatok következő fázisában a szerkezetet rögzítik a felüljáróhoz, és ezt követően kezdődhet el a tetőépítés, valamint a szerkezet burkolása. Ezzel párhuzamosan megkezdődnek a vágányok mentén lévő tornyok környezetének aszfaltozása. A harmadik torony beemeléséről látványos fotókat is megosztott a MÁV.