A mintegy 35 éve kivonuló szovjet hadsereg laktanyák és más katonai objektumok sokaságát hagyta maga után üresen. Ezek nagy része azóta is afféle szellemvárosként tűri, hogy lassan, de biztosan szétrágja az idő vasfoga. Nem régiben írtunk arról, hogy ezek közé tartozik a Szákszend külterületén található szovjet laktanya is, amelynek bejárata a Tatabányát Kisbérrel összekötő útvonalon, éppen a szákszendi elágazásnál van. A bejárat, illetve a lombok mögül kikandikál egy-két viharvert, betört ablakú épület. Mi jócskán beljebb mentünk, és a múlt heti cikkünkhöz nem csak fényképeket, hanem videót is készítettünk.