A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) ezúttal is várta a legszebb fajtatiszta kutyákat, akiket még hétfőn is értékelnek Komáromban. A kutyakiállítás népszerű eleme a hobbi- és keverékkutyák szépségversenye is, amelynek bevételével idén is a Komáromi Rex Állatvédő Egyesületet támogatták.

A kutyakiállítás résztvevőit sokáig csinosították

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Korózs Gábor, a MEOESZ elnöke elmondta, idén több északi országból is érkeztek hozzájuk kutyákkal, hiszen szerdától Szlovéniában is rendeznek kutyakiállítást, amelyre innen utaznak majd tovább.