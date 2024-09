Kerek 20 éve, 2004-ben létrejött a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány azzal a céllal, hogy a gyepmesteri telepre kerülő kutyákat megmentse, majd azoknak új gazdit, otthont találjon. A menhely azóta Esztergom és a környék meghatározó kutya- és macskamentő mentsvára lett.

Az alapítvány emellett kutyaiskolát is üzemeltet, ahol például az örökbeadott kutyusokkal járhatnak vissza az új gazdik. A térség jelentős menhelyeként a távolabbi környékről is számtalan esetben fogadtak be mentett kutyát, cicát, sok esetben akár az éhhaláltól mentve meg őket.

Programokkal ünnepelt a 20 éves menhely

A kutyaotthon a jeles évforduló alkalmából nemrég nyílt napot is tartott, amelyen a látogatók megismerkedhettek a menhelyéletével, illetve bemutatókon láthatták, milyen fontos a tudatos állattartás.Emellett jótékonysági futást is szerveztek a menhelynek.

A Bogáncs nemrég támogatástis kapott az Esztergomtól a rendszeres ivartalanítási akciójukra. Ezzel Esztergomban ingyenes lesz az ivartalanítás újabb egy évig, amely a tudatos állattartás egyik kulcsfontosságú tényezője és a túlszaporítás megelőzője is.