Az esemény helyszíne a szabadtéri színpad lesz (a régi polgármesteri hivatal épülete mellett, a Szent István téren). A paralimpia ideje alatt egy emberként drukkolt érte a falu, most itt az alkalom, hogy személyesen is gratuláljanak neki és rövid élménybeszámolóját is meghallgathatják a párizsi versenyről.