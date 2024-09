A gazdag életút mellett szóba kerültek korábbi díjai is: Tatabánya Megyei Jogú Város Kultúrájáért Díj kitüntetettje volt 2013-ben és az Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát vehette át 2022-ben. Elmondása szerint, nagyon meglepte a mostani előterjesztés, mivel nem gondolta, hogy az Életfa után még felterjesztik további kitüntetésre. A beszélgetésből kiderült az is, hogy a közkedvelt tatabányai kirándulóhely, a Kacsás-tó névadója is Tarjáni Antal. Igaz, akkor a sok szárnyas miatt Kacsa-tónak nevezte a helyet. A vértestolnai Bundschuh-kút is szóba került, a kérdező szülőfaluja. Egykoron a riporter nagyapjának földje volt itt, ezért kapta családjának nevét a hús vizet árasztó kút. Mellette Tarjáni Antal tervei alapján készült el a tó, és annak környezete.

Tarjáni Antal Érdemkeresztet kapott

Fotó: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése

Tarjáni Antal 1952. június 17-én született Kisbéren. Gyermekkorát - édesapja erdőgazdasági alkalmazásban lévén – a Kisbéri Erdészeti udvarban töltve, 10 éves korától minden nyáron egy hónapot dolgozott előbb az erdőn erdősítés ápolási munkákban, majd a bognár- és kovácsműhelyben segédmunkásként. Gimnáziumi éveiben anyai – kőfaragó – nagyapja mellett segédkezett. Mindezek után, s részben a Vértesben szolgált erdész-vadász dédnagyapa örökéül fel sem merült, hogy a helyben végzett gimnáziumi tanulmányok és a jeles érettségi után, ne a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára jelentkezzen, ahol – a kötelező egy év kalocsai sorkatonai szolgálatot letöltve - 1976-ban, mint évfolyama Valéta elnöke szerzett erdőmérnöki diplomát.

Első munkahelye a tatabányai központú Vértesi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság (VEFAG) lett, gyakornoki idejét pedig a Császári és az Oroszlányi Erdészetnél töltötte, de fél év után berendelték a központba, közvetlen igazgató alá beosztott érdemi ügyintézőnek. Elsőként az akkor kialakítandó 300 hektáros Vértestolnai Vaddisznóskert műszaki létesítményeinek terveit készíti, többek között a Buncsú-kúti víztározó 4,5 méter üzemi vízszintű gátrendszerét, gépjárművel járható árapasztóval. Másik kiemelt feladata a Tatabányai Szénbányák Vállalat által első ütemben visszaadott 600 hektárnyi, bányaműveléssel –felhagyott műszaki létesítmények, csővezetékek, meddőhányók és feltalajtól megfosztott kopárok, iszapoló gödrök, stb. – károsított volt erdőterületek ingatlan nyilvántartási, majd műszaki átvétele, a majdani rekultivációs feladatok megalapozása céljából.