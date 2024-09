A Vaol.hu számolt be először arról, hogy Nagymarosnál bukkant fel egy méretes kockás sikló. A hüllőről a képet Vitályos Eszter kormányszóvivő osztotta meg közösségi oldalán, aki ezt írta:

Nagymaroson egy méretes kockás sikló is benézett, hogy áll az árvízi védekezés. Habár a termetes kígyó első pillantásra ijesztő lehet, valójában teljesen ártalmatlan. Felbukkanása pedig nem is annyira meglepő

– tájékoztat keddi, kapcsolódó cikkében a Magyar Nemzet alapján a Mandiner. A bejegyzés közzététele óta óriási érdeklődés övezi az állatot, amelyről kedden újabb információk is kiderültek.

Magyar kutatók éppen nemrégiben mutatták ki, hogy a városias tóparti területeken megnőtt a kockás siklók egyedszáma. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet korábbi vizsgálata szerint ennek az lehet az oka, hogy az ember által létrehozott mesterséges felületek – például a part menti bazalttömbök – között nagyobb biztonságban vannak a siklók a rájuk vadászó ragadozóktól. Eközben több és jobb táplálékforrás várja őket, ami pedig pozitívan hat a kockás siklók túlélésére és szaporodására

Ezt követően Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám is hasonló esetről számolt be, amikor Facebook-oldalán tett közzé pár fotót a helyreállítási folyamatokról. Ezek között a képek között bukkant fel az Esztergomban is megjelent kockás sikló.

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, a kockás sikló teljesen ártalmatlan, ha véletlenül valaki belebotlik egybe, ne bántsa, csak sétáljon arrébb, mert náluk ilyenkor az a szokás, hogy a nyári fürdőzés után ősszel meleg, elzárt helyet keresnek maguknak, hogy aztán csak áprilisban kerüljenek elő újra.