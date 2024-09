Szerencsére a sportadó jóvoltából én is több meccset láthattam. Sajnos Szoboszlait és a Liverpoolt nem, hiszen az összecsapást főműsoridőben bombasztikusan felvezető kereskedelmi csatorna magát a meccset eldugta a fizetős RTL 3-as csatornára, ami elég kevés kábelszolgáltató kínálatában szerepel alapból. Nyilván az RTL célja, hogy ebből is sok pénzt keressen, és minél többen fizessenek elő a legérdekesebb meccseket közvetítő adóra. A maguk módján igazuk van, a sportszerető (átlag)emberek meg nem számítanak. Amíg van elég reklám addig ez így is marad. Sz. I.