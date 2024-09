A kerékpáros nap egy kis ünnepséggel kezdődött a tatai Színes iskola bejárta előtt. Michl József, Tata polgármestere számolt be arról, hogy elkészült a belterületi kerékpárút Fényes fasori szakasza, amit már birtokba is vehetettek a biciklisek. A 640 méter hosszú szakasz része annak a közel 2 kilométeres kerékpárútnak, ami az Által-éri kerékpárutat köti össze a dunaalmási résszel.

Michl József, Tata polgármestere átadta a belterületi kerékpárút Fényes fasori szakaszát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a teljes kerékpárút elkészültével tartanak egy nagy projektzárót. Azonban úgy gondolja, hogy az elköszönő képviselő testület elmúlt években zajlott munkájának bemutatására nagyon jó alkalom a már megépült szakasz átadása.

A kerékpárúttal nagy tervei vannak a városnak

Ugyanis ez a belterületi kerékpárút csak egy része annak a fejlesztésnek, amik az elmúlt 5 évben zajlottak Tatán. Többek között kiemelve a Fényes fasor és az Új út kereszteződésébe épített, és tavasszal átadott piskóta körforgalmat is, amikkel még biztonságosabb lehet a tatai közlekedés. Beszédében a polgármester kiemelte, hogy a Fényes fasorral nagy tervei vannak a városnak és már ehhez igazodva épült meg a kerékpárút. Ugyanis ez a szakasz úgy lett kialakítva, hogy akár az autó forgalmat is elbírja. A város hosszútávú tervei között szerepel, hogy úgy alakítsák át a közlekedést a Fényes fasoron, hogy a gesztenye fák két oldalán legyen egy 2-2 sávos út, aminek az oldalában halad majd a kerékpárút. Így ha a most átadott kerékpárút mellé egy újabb sávot építenek, akkor abból egy két sávos, autóforgalom számára megfelelő út lesz.