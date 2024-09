A közelmúltban köszöntötték Csibi Andrásné Magdi nénit, aki a Dolgozók Lapja egykori munkatársa volt. Isten éltesse a szépkorút, aki kerek születésnapot, 90 évet ünnepelt.

Forrás: Facebook/Tatabányai önkormányzat

Lusztig Péter alpolgármester kopogtatott a tatabányai Magdi néni ajtaján. Kilencvenedik születésnapost köszöntöttek, hogy átadja neki az Orbán Viktor miniszterelnök által szignózott emléklapot és az önkormányzat által összeállított ajándékkosarat.

Magdi néni tősgyökeres tatabányai, aktív évei során több munkahelyen is tevékenykedett. Többek között gépíróként, majd újságíróként dolgozott az egykori Dolgozók Lapjánál, de 39 évig a megyei rendőr-főkapitányság gazdasági osztályának munkatársa is volt, innen is ment nyugdíjba rendőr főhadnagyi rangban.

Mint arról a tatabányai önkormányzat facebook-oldalán beszámol, otthonában terjedelmes könyvtár veszi körbe, a könnyebb olvasmányok mellett a világirodalom nagy klasszikusai sorakoznak a polcokon. Magdi néni mindig is nagyon szeretett olvasni, és a szabadidő eltöltésének ezt a nemes szokását még ma is őrzi. Az információszerzésnek a modern eszközeitől sem riad vissza: biztos kézzel kezeli a számítógépet, böngészik az internet világában, és okostelefon segítségével tartja a kapcsolatot a családtagokkal.

Kerek születésnapot ünnepelt és szörfözött

Ez utóbbi eszközön mutatta büszkén a másfél éves dédunokáját is. Szeretett férje halálát követően, 67 év házasság után sajnos egyedül maradt Magdi néni, de családja, fia és az unokái odafigyelnek rá. A régi hobbi emlékeiként szobájának falát gyönyörű gobelin hímzések díszítik.