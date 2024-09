Kemma.hu videó 40 perce

Katonákat vezényelnek a dunai árvízhez

Szombat reggel óta folyamatosan dolgoznak Dunaalmáson és Neszmélyen is, hogy időben megépüljenek a gátak. Az árvíz elleni védekezéshez most a tatai dandár is csatlakozik.

A Vízügy friss előrejelzése szerint kedd magasságában érheti el a neszmélyi ártéren lévő nyaralókat a víz. Bár azokat nem lehet megvédeni az ártól, azonban az utca másik oldalán lévő családi házak védelmében már pakolják a homokzsákokat a lakók. Az árvíz elleni védekezéshez hamarosan újabb segítséget kapnak a neszmélyiek. Neszmélyen homokzsákokkal próbálnak védekezni az árvíz ellen. Hétfőn a tatai dandár katonái is segítenek a gátépítésben

Forrás: Beküldött A védekezéshez hétfőn reggel a Magyar Honvédség is csatlakozik. A tatai dandár katonái Pilismarótra és Neszmélyre mennek segíteni a védekezésben. Mint írták: a Magyar Honvédség 1. Páncélosdandár állományából árvízvédelmi feladatokba hétfőtől bevonásra kerülnek katonáink. Egyeztettek az árvízről

Vasárnap délután dr. Kancz Csaba főispán és Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is a településen járt, hogy a Vízügy szakembereivel és a polgármesterrel egyeztessenek a helyzetről. Dr. Kancz Csaba főispán és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is a Neszmélyrn járt, hogy a Vízügy szakembereivel és a polgármesterrel egyeztessenek a helyzetről.

Fotó: Facebook/Czunyiné dr. Bertalan Judit A helyiek úgy gondolják, hogy a 2013-as árvízhez képest most két nap előnyben vannak. Ugyanis 11 évvel ezelőtt akkor kezdtek el homokzsákolni, amikor már 700 centin volt a Duna vízszintje. A jelenlegi adatok szerint ehhez képest most hétfő reggelre lépi át az 500 centit a Duna vízállása.

Azonban utána gyorsan fog tovább áradni a folyó, kedd estére elérheti már akár a 700 centit is. Vagyis még mintegy két napjuk van a helyieknek, hogy megépítsék a torlaszt az utcában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a tatai dandár mellett a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandártól, valamint a Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezredtől is vezényelnek katonákat a gátakra. Ott vagyunk, ahol szükség van ránk – hangsúlyozta a miniszter.

