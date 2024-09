Ezt ne hagyja ki! meglepetés

Rejtett pincére és titkos ajtóra is bukkantak a tatai Esterházy-kastélyban Hamarosan megnyílhat a látogatók előtt a gyönyörűen felújított tatai Esterházy-­kastély. Az épületben a felújítás során rejtett pincére is titkos ajtóra is bukkantak.