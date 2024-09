Tatával startol a kastélyprogram

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az MTI-nek arról beszélt, hogy A jogszabály végrehajtását „próbaévvel” kezdik. A 48 kastély közül egyelőre nyolcra lehet pályázni, amibe az Esterházyak egykori rezidenciája is beletartozik. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a törvényben nagyon szigorú kikötéseket határoztak meg. Többek között ilyen az is, hogy a kastélyparkokat az év 300 napján ingyenesen látogathatóvá kell tenni, a kastélyokban őrzött közgyűjteményeket be kell mutatni és mindemellett természetesen fenn kell tartani az épületet.

Ráadásul az új tulajdonos tíz éven belül köteles teljes körű felújítási tervet elfogadtatni és megvalósítani, harmincéves fenntartási és üzemeltetési terv mellett. Mindezek nagyobb anyagi terhet jelentenek, mint amilyen értékük az épületeknek van.

Vagyis a kastélyok átruházása mindenképpen terhet is költséget fog jelenteni az új tulajdonosa számára.