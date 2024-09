Bajna éke még ugyanabban az évben megkapta az ICOMOS (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Nemzeti Bizottságának díját is. A felújítással megidézték az egykori tulajdonos, gróf Sándor Móric korát, az ördöglovas személyes tárgyait is megtekintheti a nagyérdemű.

Csak közcélra használható

A tulajdonjoggal komoly kötelezettség is hárul a leendő tulajdonosra: 10 éven belül fel kell újítani, 30 évig pedig üzemeltetni kell a megszerzett építészeti remekeket. Emellett a közcélon kívül nem is használható másra az ingatlan: a kastélyparkokat például az év 300 napján ingyenesen látogathatóvá kell tenni, a kastélyokban őrzött közgyűjteményeket be kell mutatni, ésszerű jegyárak mellett.

A pályázat Lázár János építési és közlekedési miniszter augusztus 29-én kiadott rendelete alapján nem ingyenes: magánszemélynek illetve cégeknek 10 millió, míg önkormányzatoknak, egyházi jogi személyeknek, nemzetiségi önkormányzatoknak 1 forint a dokumentációs díj.

Mint azt nyilatkozatában Lánszki Regő államtitkár kifejtette, 20. század közepén a magyar kastélyokat államosították, elvették eredeti tulajdonosaiktól, azzal az ígérettel, hogy azok mindenkiéi lesznek. Ám ezen javakat idővel méltánytalanul hasznosítottá, amellyel az állapotuk jelentősen leromlott.