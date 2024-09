Színes folklórkincseket hoztak a fellépők: különböző tájegységek táncait mutatta be négy hivatásos együttes. A hagyományőrzés és kultúra egy szeletét mutatta be a tehetséges fiatalokból álló Fitos Dezső Társulat, akik A falu című koreográfiával varázsoltak színházat a színpadra. Előttük azonban a házigazda Tatabányai Bányász Táncegyüttes lépett színpadra, ők voltak az „előzenekar”. Végül a Magyar Állami Népi Együttes a Kolozsvári Piactéren című előadáson keresztül mutatták be a település egyik régi központi helyszínét.

Hiánypótló előadássorozat született

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Vasárnap a Nagyvárad Táncegyüttes nyitott. A fellépők a paraszti kultúra gyöngyszemeit varázsolták színpadra az Istenes című koreográfiájukon keresztül. A táncosok egy fordított élettörténeten át vezettek végig a temetéstől a születésig, a koporsótól a bölcsőig. Az előadás szólt szerelemről, sorsszerűségről, veszteségről és a halálról is.