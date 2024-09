Egész héten tikkasztó meleg várható osztálytermeken kívül és belül, a HungaroMet előrejelzése szerint a figyelmeztetés is érvényben marad a nagy hőség miatt, hiszen 32–37 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel kell számolniuk a diákoknak és a tanároknak.

Kitart a kánikula

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint hétfőn napos és száraz idő lesz. A délutáni órákban 31 és 36 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Kedden is hőség várható, néhol a hőmérséklet akár 37 fokig is emelkedhet. Az aszály továbbra is sújtja az országot, csapadék nem valószínű. Az élénk északkeleti szél némileg enyhítheti a forróságot.

Szerdán is marad a kánikula országszerte, a hőmérséklet 35 fok körül alakul. Helyenként előfordulhatnak zivatarok és záporok, amelyek átmeneti enyhülést hozhatnak, az időjárás azonban továbbra is forró marad.

Csütörtökön is hőségre van kilátás, de helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az élénk északkeleti szél időnként enyhítheti a hőérzetünket, de a hőmérséklet továbbra is magas marad, és akár 37 fok is lehet.

Mivel jó eséllyel a tantermek többségében is meleg lesz a héten, mindig legyen a diákoknál megfelelő mennyiségű folyadék, lehetőleg víz, valamit érdemes könnyű, világos színű, jól szellőző ruhát viselniük. Ha szünetekben az udvarra mennek, keressék az árnyékos helyeket és viseljenek sapkát.

Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, mind a szülők, mind a gyermekek számára. Fontos, hogy a diákok és szüleik a mostani helyzetben megszívleljék a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jótanácsait a hőségriasztás alatt: