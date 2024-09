Szentirmai István polgármester a Facebook oldalán arról tájékoztatott, a fejlesztés első lépése megtörtént, kamerákkal láttak el több szakaszt is. A kihelyezett kamerák, amelyek rendszám felismerésre is képesek, éjjel is látnak, valamint kompatibilisek a rendőrségi nyilvántartással – be lettek üzemelve a Petőfi Sándor utca, a Bartók Béla utca elején és a Pénzásás Győr felőli kezdeténél a régi 1. számú főúton.

Kamerákkal tennék biztonságosabbá a várost.

Fotó: beküldött / Forrás: Facebook

A kezdet költséges volt, hisz a víztoronyra, a polgármesteri hivatalra az antennákat is fel kellett szerelni, és a szervert is megvásárolni. A későbbiekben már csak a kamerák beüzemelésére kell költeniük.

Idáig 9 millió forint előleget fizettek ki, a végösszeg 19 és 20 millió forint között lesz, és reményeik szerint, ahogy más települések esetében is segítette a közrend és a közbiztonság védelmét, Ácson is eléri a célját, és visszatartó erőt jelent majd a bűnözők számára, illetve lehetőséget a felderítésben