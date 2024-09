Elvileg. Az csak egy nem is kicsi csavar a dologban, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) eddig még nem nyilvánította ezt a napot jeles dátummá. Így magunk között, szerintem sok egyéb baromság szintű ötletre bólintott már rá a szervezet. Két amerikai, vitatható meghatározással úriember, hosszabb ideje beszélgetett már fél szemét leragasztva, tengeri rablós dumát használva, amikor huszonkilenc évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy ezen ténykedésük ténye megér egy világnapot. Ötletükre vevő volt egy amerikai újságíró, huszonkét esztendeje már erre az eszement ötletre is sokan hajaznak. Egészen más, de talán csak egy kicsit egyszerűbb, a hozzáértők számára azért nagyon szigorúan szabályozott világ a biztosítások rengetege. Holnap van a világnapjuk. Vélhetően kevesen birtokosai annak az ismeretnek, hogy a feljegyzések szerint az első biztosítási kötvényt, szállítmányozási szakterületen, hatszázhetvenhét esztendővel írták alá az olaszországi Veronában. Az külön történet, hogyan lett ez a dátum osztrák biztosítók kezdeményezése nyomán holnap biztosítási világnap. És ha már dátumok. Hazánk első biztosító társaságát 217 évvel ezelőtt alapították Császári-Királyi Szabadítékos Rév-komáromi Biztosító Társaság néven. Hosszú név, gazdag szakmai múlt. Az egyeztetések során vélhetően néhányszor kalózbeszéd is elhangzott.