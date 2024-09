Közlekedés 48 perce

Kalauz nélküli vonatok is lesznek hétfőtől vármegyénkben

Két vármegyei vasútvonal is érintett lesz vármegyénkben. Kalauz nélküli közlekedést vezet be egyes járatokon a MÁV-START szeptember 16-tól a Budapest és Esztergom közötti, valamint a Budapest–Győr vonalon is.

A MÁV-START közleményben tudatta: a Pilisvörösvár és Rákos között közlekedő S76-os vonatok tavasszal pilot jelleggel jártak jegyvizsgáló nélkül. Ezt figyelembe véve szeptember elejétől ezen a viszonylaton már minden vonat tervezetten, menetrend szerint kalauz nélküli járatként közlekedik. A tavaszi-nyári tesztelési és értékelési folyamatot követően pedig számos, a feltételeknek megfelelő elővárosi és vidéki vonalra is kiterjesztjük a – Nyugat-Európában és néhány térségbeli országban már megszokott – kalauz nélküli közlekedést. "Az utasaink biztonsága továbbra is a legfontosabb, így csak olyan viszonylatokon és járatokon vezetjük be, ahol minden feltétel adott ehhez" – teszik hozzá a közleményben. Kalauz nélküli vonatok is közlekednek szeptember 16-tól vármegyénkben

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra Mint korábban is beszámoltunk róla: a folyamat része, hogy szeptember 16-tól az esztergomi vonal S72-es és Z72-es járatainak nagy része, valamint a győri fővonalon a reggeli csúcsidőszakban Bicske és Budapest–Kelenföld között közlekedő G10-es, néhány éjszakai S10-es, valamint a hétvégente közlekedő egyes Rába InterRégió vonatokon sem lesz állandó jegyvizsgálói jelenlét. Szeptember végén a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi, október közepén a ceglédi, szolnoki, újszászi és gödöllői vonalra is kiterjesztik az új rendszert. Az utasokat időben tájékoztatják a változásokról. A kiindulási állomásról, illetve minden nagyobb forgalmú állomásról történő indulást követően a fedélzeti hangosbemondón keresztül felhívják az utasok figyelmét arra, hogy az adott vonat kalauz nélkül közlekedik. Ezzel együtt jelzik azt is, hogy vészhelyzet esetén használják az ajtók mellett elhelyezett vészhívót. Ugyanis az utasok a fedélzeten történő rendkívüli helyzet, például egy utas rosszulléte vagy egyéb módon nem észlelhető műszaki rendellenesség esetén a vészhívó segítségével vehetik fel a kapcsolatot a mozdonyvezetővel, aki azonnal intézkedik. Fontos, hogy a mozdonyvezetőt a vészhívón csak tényleges vészhelyzet esetén hívják. A kalauz nélküli rendszer kiterjesztésével egyidőben kötelező jegyelővételi zónát vezetett be a vasúttársaság. A fővárosban, illetve az elővárosi vonalakon valamennyi vonatra már csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, vagy egyéb utazásra jogosító okmánnyal lehet felszállni, vagyis kötelező az elővételi jegyvásárlás.

Fontos tudni, hogy érvényes jegy vagy bérlet hiányában a pótdíj összege jelentősen magasabb a korábbiaktól: egységesen 25 ezer forint. A kötelező jegyelővételi zóna kijelölését követő első időszakban a rendszeres vagy szúrópróbaszerű ellenőrzést végző vasúti munkatársak célja ugyanakkor nem a büntetés, hanem az, hogy tudatosítsák az utasokban az új szabályokat, feltételeket. November 2-ig azok az utasok, akik a zónában érvényes menetjegy nélkül szállnak fel, csak figyelmeztetésben és a korábbi, mérsékelt összegű pótdíjban részesülnek.

Tudni kell azt is, hogy kalauz nélküli közlekedés esetén, ha az utasnak igazolásra van szüksége, akkor azt az ügyfélszolgálattól igényelheti. Ezek közé tartozik a forgalmi akadállyal kapcsolatos késés tényéről, idejéről, csatlakozás elmulasztásáról, járatkimaradásról, útmegszakításról, utazásról való lemondásról, illetve a menetjegy fel nem használásáról szóló igazolás. Kalauz nélküli vonatok: több lesz szeptember végétől Szeptember 30-tól a Budapest és Székesfehérvár közötti vonalon közlekedő S36 és G43-as járatokat, valamint a Déli pályaudvarról Százhalombattára és Pusztaszabolcsra induló S40-es vonatok egy részét vonjuk be az új rendszerbe. Október 14-től pedig az előváros keleti részét is eléri a változás, hiszen innentől a Nyugati pályaudvar és Monor között közlekedő S50-esek, hétköznap egyes ceglédi, illetve hétvégente egyes szolnoki vonatok, a Keleti pályaudvar és Sülysáp, illetve éjszaka Nagykátára közlekedő S60-osok és a Keleti és Gödöllő közötti S80-as személyvonatok fognak jegyvizsgáló személyzet nélkül közlekedni.

