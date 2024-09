A szeptember 21én megszervezendő esemény 10 és 20 óra között a hasznos szabadidő eltöltés mellett nem csak szórakozást, hanem kikapcsolódást is nyújt élmények, zene, valamint gasztronómia összekapcsolásával. Az esemény három kiindulási helyszínén: Tatabányán a Gerecse Kapuja Látogatóközpont füves területén, Tatán a Kajak és Ökoturisztikai Központ területén, valamint a tatai Old Lake Kalandpark területén kezdhetnek bele a kalandnapba az érkezők. A program körülbelül 30 aktivitással várja a résztvevőket, amelyeket gyalogosan, kerékpárral, autóval, de tömegközelkedéssel is jól el tudnak érni.

Kalandnapra hívja a szlovák és magyar családokat a Tatabányai Alpin Sportklub

Forrás: Old Lake Kalandpark/Facebook

A program zárása a Tatai Kajak és Ökoturisztikai Központ melletti füves területen lesz megrendezve, majd a tatai Angol Park Szabadtéri színpadán zenés programmal zárul.

Helyszínek és aktivitások

Tatabánya, Gerecse Kapuja Látogatóközpont: outdoor aktivitások (rekesztoronyépítés, slacklineozás, boulder mászás) és Via Ferráta, világutazók előadásai, civil szervezetek kitelepülése aktivitásokkal

Tata,Új Kajakház Ökoturisztikai Központ: supozás, sárkányhajózás, kerékpártúra az Öreg-tó mentén, sárkányhajó (óránkénti indulással), vezetett tókerülő kerékpár és nordic walking túrák, Fényes Tanösvény túra , Buborék foci, Röplapda, tollas

Tata,Old Lake Kalandpark: kalandparkozás két gyerek és egy felnőtt pályán, ping-pong, tollas, mocsárjárás, trambulinozás, Geológus Kert, Kőfaragó ház. golfozás a szomszédos Golf Hotel területén.

Kalandnapra fel!

A Program az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretén belül valósul meg. Így ingyenesen látogathatóak. A részletekről faggatta Sugár Gabriella Kovács Tamást, a Vasalt Utak vezetőjét, aki kiemelte: nagyon nagy az érdeklődés az ingyenes program iránt, ezért hasznos, ha előzetesen regisztrálnak az alábbi linken.