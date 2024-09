Jubileumi bál Freddie Mercuryval

Fellépések következtek: a táncegyüttes számos neves koreográfussal és tánctanárral dolgozik és dolgozott már együtt. Közülük Farkas Diána, aki táncpartnerével Szendefy Erikkel lépett színpadra. Majd a ShowPro Europe Queen show produkciójukkal is, amit a nemzetközileg ismert és elismert előadók, Száraz Tamás és felesége, Zhanna Kozlenko alapítottak. A rockegyüttes egykori frontembere, Freddie Mercury is színpadra lépett. A szem után más is jóllakott: ízletes vacsorával és születésnapi tortával ért véget az est.