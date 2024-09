Nagyon csendes öreg barátom a szokásos napi totótippeknél általában mindig nagy dumás, reggeli nagy ötletelése közben családi házuk nappalijában. Most percek alatt végzünk. Kifelé benyitok Jankó feleségéhez, Katkához a konyhába. Kérdezés nélkül mondja a megfejtést. Párja az előző délutánján középiskolás osztálya találkozóján volt. Több mint fél évszázada végeztek. Mindenki kapott egy papírlapot statisztikai adatokkal. A csapathoz 1953. második, illetve 1954. első szakaszában születettek tartoznak. A már elhunytak mind 1953-asok voltak. Ez Jankó évszáma is. Most azt kutatja a papírjai között, hogy nem történt-e tévedés valamikor.