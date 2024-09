A fenntarthatóságról kerekasztal-beszélgetést is szerveztek, amelyen részt vett Fehérvári Dávid, a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők (KÖSZ) egyesületének vezetője, Juhász Márton természetvédelmi és zöldfelület gazdálkodási tanácsadó, Pék Pál, a Fenntarthatóbb Felvidék Egyesület Elnöke, és Mohay Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős főosztályvezetője. A beszélgetés során olyan izgalmas programokat érintettek, mint a hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás vagy éppen a fenntartható élelmiszer-termelés.

Az utolsó napon Nógrádi György és Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértők előadását hallhatták az érdeklődők. A beszélgetés fő témái az orosz–ukrán háború és az Egyesült Államokban esedékes választások voltak.

Fenyves Feszten bulizhattak a fiatalok

Este kezdődött el a Fenyves Feszt, amelyet a főként komáromi fiatalokból (Goján Szabolcs, Ficsura Leon, Németh Benedek, Milotai Bence, Hauszknecht Henrik és Fikner József) álló Past Vibes együttes koncertje nyitotta meg, akik főként retro slágerekkel örvendeztették meg a közönséget.

Turi Ádám azt is hangsúlyozta, a rendezvény célja, hogy az észak- és dél-komáromi ifjúsági szervezeteknek legyen egy olyan hétvégéje az évben, ami róluk szól, ahol tudnak találkozni, ötletelni, képzéseken részt venni, vitákat hallgatni. A szervezők megköszönték a tábor közelében lakók türelmét is, akiknek italkupont is felajánlottak, amelyet a rendezvény ideje alatt válthattak be.