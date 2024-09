Kovács Klaudia terápiás kutyamasszőr elmondta, a hidroterápiás futópad elsősorban mozgásszervi problémák esetében ajánlott, a műtét utáni gyógyulási folyamatot is felgyorsítja. Sok esetben a bénult kutyák nem bírják el a saját tömegüket, de előfordul, hogy a vízben tudnak sétálni. A futópad alkalmas fogyókúráztatásra, sportkutyáknál pedig sérülés megelőzésére, de kiegészítő edzésnek, valamint izomépítésre is jó.

Pablo is kipróbálta a hidroterápiás futópadot

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az utóbbi időszakban Kovács Klaudia és Trifusz Kamilla fizioterapeuta tanuló már több kutyával tesztelte az eszközt, most pedig újabb húsz eb próbálhatta ki a futópadot, előzetes regisztrációt követően. Úgy tapasztalták, az állatok 5-6 percet töltenek szívesen a vízben, ezt követően fáradnak el. Az ebek közül a legtöbben megilletődnek, amikor először használják a futópadot, többen tartanak a víztől is, valamint az alattuk mozgó felület is zavarhatja őket. A legtöbben azonban hamar ráéreznek és szívesen használják a berendezést. A sportkutyák esetében könnyebb dolguk van, hiszen közülük sokan futópadoznak, így hamarabb rájönnek, hogy nem kell félniük. A hidroterápiás futópadot a legkisebb kutyáktól kezdve akár még a 80 kilogrammos ebek is használhatják.

A hidroterápiás kezelésre kedvezményt kapnak a komáromi állatbarátok

A futópad avatásán részt vett Molnár Attila polgármester és Vajda Bence alpolgármester is. A város vezetője elmondta, nagyon örül a fejlesztésnek, amelynek célja a komáromi állatbarátok segítése olyan eszközökkel, amelyek segítik kedvencük gyógyulását és javítja az életminőségüket. Ez a berendezés a régióban egyelőre csak itt elérhető, és az országban is mindössze 8-10 helyen van ilyen szolgáltatás. A komáromiak emellett jelentős kedvezményt is kapnak a terápia igénybevételére. A projektet a város is segítette.