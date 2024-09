Miután Michl József utoljára köszöntötte a búcsúzó képviselőket a szeptemberi testületi ülésen rátértek a napirendekre, aminek első része a költségvetés módosítása volt, illetve a helyi adók változása.

A búcsúzó képviselők utolsó testületi ülésén az helyi adókról is döntöttek

Ebben a kisebb korrekciók mellett többek között szerepelt az a 2 milliárd forintos folyószámlahitel is, amit a város minden évben megigényel. Az előterjesztés szerint a tatai képviselő testület felhatalmazta a polgármestert, hogy megkösse a bankkal a 2025. január 1-jétől december 31-éig tartó, átmeneti likviditási feladatok megoldására biztosított folyószámlahitelről szóló szerződést.

Döntöttek a helyi adókról is

Második pontban szintén pénzügyekről döntöttek a képviselők, azonban itt már a helyi adók emelése volt a téma. Bár több ellenvélemény és tanács is elhangzott és az elmúlt héten a bizottságokban is nagy vitát generált az előterjesztés, a képviselők többsége végül jóváhagyta a döntést.

Ezek az adók emelkednek jövőre Tatán:

A telekadó: 110 ft/m2 - ről, 170 ft/m2-re

Az építményadó: 1500 ft/m2-ről, 2950 f/m2-re

Az idegenforgalmi adó: 500 ft/éjszakáról, 800 ft/éjszakára

Az előterjesztések között szerepelt a város vízgazdálkodási programja aminek része a város csapadékvízelvezetésének a fejlesztése, illetve környezetvédelmi terve is, ami figyelembe veszi a jelenlegi és jövőbeli ökológiai, gazdasági és társadalmi kihívásokat is. Michl József a testületi ülésen kiemelte, hogy ezek a mostani döntések nincsenek kőbe vésve. Ha az új testületnek van jobb javaslata, vagy előterjesztése, akkor természetesen azt is meg fogják vitetni. Azonban a most meghozott döntések egy jó alapot adnak a kiinduláshoz.