Ha a tulajdonosi közösség belső szabályzata nem rendelkezik másként, a többségi döntést lakásonként egy-egy szavazattal kell, lehet meghozni. Ha egy társasház most még nem igényli a fűtésszolgáltatás megindítását, akkor a közös képviseletén keresztül benyújtott egyedi kérelem alapján kérheti annak elhalasztását. Ehhez az egy fűtési rendszerhez tartozó fogyasztók többségi döntése szükséges. Változás az előző esztendőhöz képest, hogy fűtési idény egy hónappal korábban kezdődött. Ami úgy tűnik sok épületben nem változott, az a vélemények ütközése a hidegebb napok beköszöntével. A világhálón például a fűtés indítására igent mondóktól többen azt kérdezik, hogy miért nem öltöznek melegebben, miért nem tesznek hősugárzót a gyerekszobába, miért nem szigetelik az ablakokat. Élőszóban is bizonyára megy a szövegelés. Vélhetően kevesebb szó esik most a fűtésről, azokban a nyergesújfalui tömbházakban, amelyek parkolóval, játszótérrel szó szerint pár lépésnyire állnak a Dunától. Helyiek lelkes összefogásával is telnek a homokzsákok, közbeszéd lett nagy folyónk vízszintje.