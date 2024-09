Csapucha Tamástól, az érdekvédelmi szervezet Kecskéden élő jegyzőjétől megtudtuk, hogy minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a hagyományos seregszemle iránt. A világ természetes kő piacának vezető rendezvényén péntekig ötvenöt ország 1485 kiállítója várja a látogatókat, köztük a kemény világra kíváncsi nézelődőket is. Tizenkét pavilonban, három külső területen, összesen hetvennégyezer négyzetméteren tekinthető meg hol tart napjainkban a kőipar. Az ágazatban dolgozók a kiállítás ideje alatt konferenciákon is megismerhetik a legújabb trendeket, technológiákat. Köves hír az is, hogy javában szervezik a szakma idei évzáróját, amelynek helyszíne novemberben Zalakaros lesz. Sorra érkeznek a tombola játékra a felajánlások, a bevételt a szakma népszerűsítésére, tanulók támogatására fordítják majd. F. K.