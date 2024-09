Szűk egy hónapja van a lovasoknak, hogy felkészüljenek a Nemzeti Vágta idei döntőjére. Az Agostyáni Lovasudvarban három lóval is készülnek a nagy megmérettetésre. Lego már több versenyen is sikeresen szerepelt, Jófej és Jogar azonban most fog először nagyobb közönség előtt rajthoz állni. Zsokéikkal a vágta elődöntőjében azonban már mind bizonyítottak.

Jófejen Eck Viktória (balra) Legón Takács Péter (középen) és Jogaron Mátyás Edina (jobbra) fog lovagolni a Nemzeti Vágta döntőjében

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Mátyás Edina, a lovarda egyik vezetője a Kemma.hu kérdésére elárulta, hogy a lovakkal hetente hat napot dolgoznak. A hetediket pedig teljes nyugalomban tölthetik.

Készülnek a Nemzeti Vágta döntőjére

Olyankor csak addig látnak embert, amíg vizet és ételt kapnak. A többi napon azonban keményen edzenek a versenyre, amit a lovak nem is bánnak. Mivel ezek mind háromnegyed részt telivérek, a vérükben van a futás iránti vágy. Sőt, sokszor pont az a probléma, hogy már nagyon mennének. Edinától azt is megtudtuk, hogy különböző edzésekkel készülnek fel a versenyre. Van, amikor csak a fordulást gyakorolják, máskor a lovak állóképességét szeretnék fokozni. Ugyanis ha továbbjutnak az előfutamon, akkor egy nap többször is rajthoz kell állniuk majd. Videónkból pedig az is kiderül, hol és hogyan is tudnak készülni az októberi döntőre.