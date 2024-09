A lábatlani Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár idei első őszi könyvtári rendezvényén Halász Emese író, írómentort köszönthették körükben. Az írónő megosztotta az érdeklődőkkel az írásig vezető életútját, könyveit bemutatva beszélt munkásságáról. Az intézmény bejegyzéséből kiderül, hogy a közönségnek is lehetősége volt kérdezni az írónőtől, aki meglepetés-sorsolással is készült a résztvevőknek. A legszerencsésebb nyertes ajándékba kaphatta az írónő eddig megjelent könyveinek gyűjteményét. Az esemény végén a résztvevőknek lehetőségük volt a dedikáltatásra és a könyvvásárlásra is.