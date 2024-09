Simon Tibor osztályában, a IV. C-ben negyvenen lettek műszeripari technikusok ötvenkét évvel ezelőtt a város országszerte elismertté vált Bottyán János Gép- és Műszeripari Technikumában. A csapat hét esztendeje minden évben találkozik a korábban dorogi, napjainkban Szolnokon élő osztálytárs, Pozsonyi Katalin szervezésében. Ezúttal tizennégy egykori diák és örökös osztályfőnökük köszöntötte egymást egy – számukra fontos ünnepnap – hétköznap déli harangszava közben.

Tóth János szavaira figyel Simon Tibor, Béres Endre és Lődi Ilona

Nyolcan már csak a felhők magasságából tudják figyelni egykori társaikat. Ugyanennyien jelezték a hívó szóra, hogy különböző okok miatt, ezúttal nem tudnak ott lenni a találkozón. Egy egykori osztálytárs egyelőre eltűntként szerepel a szervező adatbázisában.

Újabb, kiscsoportos találkozások terve fogalmazódott meg

Az osztálytalálkozókon kívül is találkozott kisebb csoportokban a IV. C. Például jót beszélgettek a leányvári Tóth Jánoséknál, de ott voltak Mitter Lajos képzőművészeti kiállításának megnyitóján is az esztergomi Tár-Lak Szalonban. És persze voltak szomorúbb pillanatok is, egykori osztálytárs temetése például Szadán, Esztergomban és Piliscsabán.

Csoportképen az osztály összegyűlt nagyja

A találkozó nyitányán emlékgyertyák gyúltak, majd maradtak is égve. Simon Tibor szavaira most is odafigyelt mindenki. Tóth János úgy jellemezte osztályfőnöküket, hogy akkor is tanít, amikor beszélget valakivel.