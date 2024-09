Az idei évben sok gondot okoznak az egész városrészben az elszaporodott rágcsálók. A Május 1. parkban és az árkádok mögötti részen is súlyos a helyzet, de a Cseriről is kapott a képviselő már néhány megkeresést. Többször is kérte az illetékékeseket arra, hogy soron kívüli patkányirtást végeztessenek - egyelőre nem sok eredménnyel. Most patkányt nem látott, de a friss –lyukak árulkodnak a jelenlétükről – tette hozzá.