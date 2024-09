– A 96 órás versenyen 0-24 órában a parton ülnek a horgászok. A versenyen az elsődleges szempont, hogy a horgászok kimagaslóan odafigyeljenek a hallal való bánásmódra. A horog ütötte sebeket le szoktuk kezelni fertőtleníteni, illetve ha van bármilyen egyéb sebe, akkor azt is kezelik egy speciális szerrel. A megfogás után a horgászok egy pontybölcsőben, vagy pontymatracon helyezik el a halakat. Ezzel is védik a nagytestű halak belső szerveit, hogy ne ütődjön meg, ne a partra legyenek rakva. Ezzel próbáljuk megelőzni az olyan sérüléseket, amik nem is látszódnak akkor, de pár hét múlva jelentkezhet miatta egy olyan bevérzés, amitől nem tud úszni – árulta el a szakmai igazgató, akitől egyéb érdekességeket is megtudtunk a 96 órás horgászverseny fontosságáról. Mint kiderült ez igazából több, mint egy nagyhalfogó verseny. A behúzós horgászat lényege ugyanis, hogy először radarral felszerelt motorcsónakkal megfigyelik medret, ebből következtetnek a halak vonulási útjára, vagy táplálkozási helyére.