Fábol készült motor

Egy élethű, életnagyságú famotort is részt vett a dzsemborin - és még el is tudna indulni! A fából készült jármű Puskás István tiszaörsi hobbiasztalos keze munkája. A csavarok, szíjak, gumitömítések kivételével minden fából készült. Az alkotó beépített egy igazi Pannónia motorblokkot is, így a fajármű 20-30 kilométeres sebességgel is tudnak közlekedni.