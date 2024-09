Intelmek a tanévnyitón

Idén a tanévnyitón a Himnusz után egy bátor elsős állt ki a közel 750 gyerek elé, hogy elmondjon egy verset, bátorságát és ügyességét tapssal jutalmazták a diákok. Majd az igazgató, Varga Edit beszéde következett, aki miután köszöntötte az összes új és régi diákot, illetve a tanárokat, három intelemmel, tanáccsal látta el a tanulókat, hogy minden reggel mosolyogva, jó érzéssel léphessen be tanár és diák az iskola kapuján.

Az első nap a gyerekek az új tankönyveikkel is megismerkedhettek

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Az első egy rossz hír, mindjárt ezzel kezdem. Tanulni idén is kell, ahogy tavaly és tavalyelőtt is kellett. Ezért engedjétek, hogy tanáraitok a képességeiteket tovább fejlesszék. Hiszen a ti hozzáállásotokon is múlik, hogy fegyelem van-e egy tanórán. A második, hogy az osztályaitokban, iskolában kialakult közösségeket ápoljátok és ne romboljátok. Segítsétek és ne bántsátok egymást. A harmadik pedig, hogy vigyázzatok az udvar és az osztályok tisztaságára, épségére. Hiszen tudjátok, hogy az iskola a második otthonotok, a második otthonunk – kérte az igazgató a gyerekeket.