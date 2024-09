Ami a délelőtti csilletoló versenyen hallható volt felvételről, azt este elénekelte élőben is a 34 éve működő zenekar. Ez pedig nem volt más, mint a 16 tonna fekete szén. Még az ismert zenekart is lenyűgözte, mennyien voltak rájuk kíváncsiak a bányásznapon Oroszlányban. A Republic koncertjére zsúfolásig megtelt a Szent Borbála tér. A létszámnál már csak a hangulat volt meggyőzőbb, amiről óriási fotóválogatásunk is tanúskodik.

A kétórás koncert alatt játszottak egészen friss dalokat, de olyan örökzöldek is felcsendültek, mint például az Ég és föld között, az Engedj közelebb, a Szeretni valakit valamiért, a Neked könnyű lehet és a Ha itt lennél velem című is. Boros Csabáék mindent megtettek annak érdekében, hogy a közönség jól érezze magát: látványos színpadi elemeket is bevetettek a siker kedvéért. Volt tűzcsóva, színes papírmasék hullottak az égből, és kisebb tűzijáték is fokozta a hangulatot. Így szólt többek között a Szállj el kismadár örökérvényű nóta is, és nem volt a sorok között olyan, aki parancsolni tudott volna a lábainak, esetleg a kezeinek. Vastaps kíséretében búcsúzott Oroszlánytól a Republic.