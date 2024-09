Kárai Sándor, közismert nevén „Keszeg” 1979-ben Püspökladányból ment Oroszlányba vájártanulónak. 1982 júniusában végezte el a szakmunkásképzőt, s azonnal munkába is állt a déli bányaüzem XXIII-as aknájában. A frontfejtésen dolgozott 1988-ig. Innen a Márkushegyi bányaüzembe helyezték, szintén a frontfejtésre 1999-ig. Ezután 2007-ig, a nyugdíjazásáig függőpályás SCHARF mozdonyvezető volt.

2000-től 2014-ig munkája mellett földalatti fotózással is foglalkozott Márkushegyen. Több tízezer képen és több órányi videófelvételen örökítette meg a bányászok kemény mindennapjait. A Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház szeptember 6-án megnyílt és december végéig látogatható fotókiállítása olyan válogatást mutat be, amely a 2000-es évek első felében készült fényképekből áll. A bányaüzemet egy évtizeddel később, 2014-ben zárták be. A válogatás érdekessége, hogy egy-egy képen Kárai Sándor is látható.